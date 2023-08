L' esplosione e poi le fiamme nel silos del grano | cosa è successo in Turchia

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'è avvenuta nel porto di Derince sul Mar di Marmara. Non si conoscono ancora le cause. Al momento ci sono circa dieci feriti

... intervenuti con la prima partenza dal Comando provinciale di Cuneo,supportati dai volontari ... il pronto intervento degli stessi vigili ha impedito che le fiamme potessero causarne un'...Il coinvolgimento della Croazia è reale, fattibile, concreto Ammesso chefunzioni, serve per ... Tre anni fa l'nel porto di Beirut: se non si sbloccherà l'accordo sul grano, il primo ...... intervenuti con la prima partenza dal Comando provinciale di Cuneo,supportati dai volontari ... Una delle ipotesi al vaglio è che il rogo sia stato accidentale , dovuto all'o a una fuga ...

L'esplosione e poi le fiamme nel silos del grano: cosa è successo in ... ilGiornale.it

L'esplosione è avvenuta nel porto di Derince sul Mar di Marmara. Non si conoscono ancora le cause. Al momento ci sono circa dieci feriti ...Attimi di panico su via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra viale Guglielmo Marconi e la rampa per il viadotto della Magliana. Un improvviso boato, seguito da un’esplosione, ha scosso i reside ...