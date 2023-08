(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Sono sicuramentegli incendi che ieri hanno colpito le coste die di, nel Nuorese, dove sono state evacuate fino a 800 persone, costrette a restare fuori casa per 3-4 ore mentre vigili del fuoco e gli altri operatori della macchina antincendi regionale domavano le fiamme. Il fuoco è stato appiccato in più punti, a distanza di 3 quattro chilometri gli uni dagli altri, spiega all'AGI il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, Antonio Giordano. Sono stati mobilitati 60 vigili del fuoco e 27 mezzi: molti sono stati richiamati in servizio e altri sono arrivati da altri comandi provinciali. "In 24 ore abbiamo gestito 140 interventi", riassume Giordano, anche oggi alle prese con una giornata di pericolo estremo, sempre a causa del forte maestrale che imperversa dal fine settimana sulla Sardegna. ...

L'esperto: "Roghi dolosi a Posada e Siniscola" AGI - Agenzia Italia

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, Antonio Giordano, all'AGI: 'Il fuoco è stato appiccato in più punti' ...Per Coldiretti il 60% degli incendi è causato volontariamente da piromani. Secondo gli esperti gli incendi emettono una grande quantità di C02 ogni anno.