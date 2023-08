Leo Messi sconvolto da se stesso | un gol su punizione da fantascienza | Guarda

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il gol nella partita d'esordio con la Cruz Azul, la doppiette con Atlanta (con anche un assist) e Orlando e ora l'ultima arrivata anche contro Dallas, terminata con un 4-4 finale prima dei calci di rigore. Leonegli Usa ha vissuto un inizio da sogno e anche agli ottavi della League Cup ha rubato la scena, trascinando poi la sua squadra verso il successo e continuando così la sua corsa verso un posto per la Champions League della Concacaf. Nella notte italiana tra domenica e lunedì ha aperto e chiuso le marcature: ha segnato al 6? il gol dell'1-0 e soprattutto all'85' quello del 4-4. Ai rigori, poi, i suoi hanno prevalso per 5-3, strappando il pass per il prossimo turno, contro un'avversaria ancora da conoscere. Inter Miami, consono solo vittorieinsomma sta spadroneggiando: 4 partite e 7 gol, oltre a un assist. Due ...

