LegaPro | le date della stagione 2023 24 | Coppa Italia al via il 4 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna ha deliberato, anche a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 298/L del 19.06., le seguentirelative alle sotto indicate competizioni: CAMPIONATO SERIE C Inizio: DOMENICA 03 SETTEMBRESosta: DOMENICA 31 DICEMBRETurni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 20 SETTEMBREMERCOLEDÌ 25MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024 MERCOLEDÌ 06 MARZO 2024 Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRETermine: DOMENICA 28 APRILE 2024 PLAY OFF Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024 PLAY OUT Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024 Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024SERIE C Primo Turno Eliminatorio: ...