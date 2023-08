Lecce-Como in tv | data | orario e diretta streaming | Coppa Italia 2023 2024

(Di lunedì 7 agosto 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per i trentaduesimi di finale della. La squadra guida Roberto D’Aversa, dopo la salvezza arrivata nel finale della scorsa stagione, vuole iniziare nel modo giusto la nuova stagione staccando il pass per i sedicesimi. I lagunari, dal loro canto, hanno intenzione di regalare una sorpresa ai propri tifosi, provando a far scivolare una squadra di categoria superiore. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 13 agosto e sarà trasmessa intv in chiaro su 20, mentre losarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e ...

La società comunica che da oggi è attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti per la garain programma il 13 agosto alle ore 21.00 e valevole, appunto, per la Coppa Italia ......15 Cagliari - Palermo Domenica 13 agosto Ore 17:45 Salernitana - Ternana Ore 18:00 Udinese - Catanzaro Ore 18:00 Monza - Reggiana Ore 18:00 Sassuolo - Cosenza Ore 21:00Lunedì 14 agosto ...

LECCE – Saverio Sticchi Damiani ha parlato a margine della partita disputata ieri sera in terra andalusa fra Cadice e Lecce, ringraziando i gialloblù per l’ospitalità ricevuta nella cornice del “ Nuev ...Stamane alle 10 il via alla cessione dei tagliandi validi la gara contro i lombardi in programma domenica prossima alle ore 21 valevole i 32esimi di Coppa Italia.