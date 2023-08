Le tre impossibili opzioni per superare lo stallo del voto all’unanimità nell’Ue

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’UE sta lottando per la propria sovranità in politica estera nel bel mezzo di conflitti geopolitici. Questa però dipende in modo cruciale dalla sua capacità interna di agire. Ma le aspettative degli Stati membri sono molto diverse su questioni importanti come l’immigrazione, la difesa, ecc. Inoltre, i singoli governi portano il loro populismo a Bruxelles e sfruttano deliberatamente la governance orientatasu importanti questioni di sovranità comune, bloccando le decisioni. La sovranità politica esterna entra così in conflitto con la governance istituzionale interna. Oltre alle cosiddette libertà di mercato, ad esempio la libera circolazione di beni e servizi, gli Stati membri hanno concordato valori come la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. La garanzia di questi valori è un elemento fondamentale dell’ordinamento giuridico ...