Le sarte delle tute spaziali | ecco chi erano le ‘mani di fata’ della missione Apollo

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) Doveva essere una seconda pelle perfettamente aderente al corpo umano. Era indispensabile che fosse realizzata a regola d’arte, con cuciture perfette e senza il più piccolo difetto. Si imponeva che fossero aderenti come il reggiseno di una donna formosa.leche leNasa dovevano realizzare per gli astronautidel lontano 1962. Una equipe di donne estremamente competenti in quel tipo di lavoro e in più con una lunga esperienza maturata alla International Latex Corporation (ILC), nota per la confezione dei capi di intimo Playtex, che poteva annoverare tra i suoi tecnici personale altamente qualificato nella realizzazione di abbigliamento in gomma. Ma questo non era tutto, non poteva bastare in quel caso unico e delicatissimo. Ne ...