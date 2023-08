Le prime spettacolari immagini della Luna vista da vicino grazie alla sonda indiana – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lamissione «Chandrayaan-3» ha realizzato un filmato, diffuso dall’Indian Space Research Organisation, in cui si vedono lesuperficiere. Partita il 14 luglio scorso dbase di Satish Dhawan nel Sud dell’India, Chandrayaan-3 – che in sanscrito significa «veicolore» – da sabato 5 agosto è in orbita attorno al satellite naturaleTerra. L’obiettivo è liberare un rover sul suolore per esplorare una partepoco conosciuta, ovvero il suo Polo Sud, e fornire daticomunità scientifica sulle proprietà del suolo e delle rocce, le composizioni chimiche ed elementari, compresa la presenza di acqua. Se la ...