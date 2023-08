Lazio | Roma | Inter | Milan | Juventus e Atalanta | chi è l’anti-Napoli?

(Di lunedì 7 agosto 2023) Mancano due settimane all’inizio del campionato e ci si chiede chi saranno i protagonisti della lotta scudetto Mancano due settimane all’inizio del campionato e ci si chiede chi saranno i protagonisti della lotta scudetto. Ammesso e non concesso che i campioni d’Italia siano i favoriti, chi oggi sembra candidato a recitare la parte del? Andiamo a proporre spunti tratti dal Corriere della Sera, a firma Alessandro Bocci e Paolo Tomaselli, per capire qual è lo stato dell’arte in vista dell’esordio, in merito al quale aggiungiamo qualcosa noi.– «Non è stata un’estate facile per lache riparte dal secondo posto dello scorso campionato. Le tensioni tra Lotito e Sarri sul mercato, la cessione della stella Milinkovic-Savic, le bizze di Luis Alberto. Parecchi i motivi di tensione, che hanno ...

Il risultato di questo esperimento di competizione tra "uomo e macchina", sarà presentato e discusso nel corso della Festa del Cinema di, in collaborazione con la "Film Commission".... gli apostoli della menzogna' IL PROFILO: CHI E' MARCELLO DE ANGELIS Nato anel 1960, ... prima alla Croce Rossa Italiana e poi - attualmente - alla Regione. A livello politico è stato ...Lo scrive in un post su Facebook Marcello de Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione, in merito alle polemiche provocate da un suo post sulla strage di Bologna, in ...

Rivivi diretta Girona-Lazio 2-1: espulsi Zaccagni e Sarri, segna Castellanos Corriere dello Sport

ROMA – “Con grande soddisfazione accogliamo la notizia che l’Enit, ovvero l’Agenzia Nazionale del Turismo, per la prima volta sarà protagonista del prossimo Trasporto della Macchina di Santa Rosa che ...Cronaca Roma - 07/08/2023 17:43 - Il duello per il prestigioso scudetto di Serie A è in pieno fermento: l'Inter minaccia il dominio fresco del Napoli, ma un rinnovato Milan ...