Lazio | Lotito prova a chiudere il doppio colpo | il quadro Ricci - Pellegrini

E' di nuovo caldo l'asse- Cairo. La prima offerta del presidente dellanon superava i 20 milioni (15 più 5). Cairo l'aveva rifiutata. Sarri ha continuato a insistere per Ricci, è il suo ...ROMA - Cresce l'attesa in casaper l'ennesimo colpo di mercato messo a segno da Claudio. Dopo l'ingaggio di Daichi Kamada , il club biancoceleste è pronto a dare il benvenuto a un nuovo rinforzo, come testimoniato ......dellaUno dei nomi in uscita da casaè sicuramente Akpa Akpro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il centrocampista è in corso un duello tra Verona e Empoli....

Calciomercato Lazio | In arrivo un quarto colpo Lotito lancia il sasso e... La Lazio Siamo Noi

ROMA - Ricci e Pellegrini. Sono i due colpi che restano da centrare salvo ulteriori cessioni a centrocampo (di Basic in primis), favorirebbero l’arrivo di un’altra mezzala. Girano rumors, piovono smen ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da La Repubblica, questa settimana Lotito proverà a convincere Cairo con un ultimo rilancio per il centrocampista. Già ieri ci sono stati nuovi contatti, se ...