Lautaro Martinez leader da blindare Arriva il nuovo contratto con l’Inter – SM

(Di lunedì 7 agosto 2023)è impegnata sul mercato a scovare gli ultimi profili per completare la rosa di Inzaghi. Ma la dirigenza pensa anche a chi è già da tempo in nerazzurro, come– Tanti ancora gli obiettivi nel mirino dele le caselle da spuntare nella lista di Giuseppe Marotta. Ma il mercato in entrata non è l’unica cosa a cui pensa la dirigenza nerazzurra. Importante è, infatti, soffermarsi anche su chi alc’è da tempo e ha dimostrato di meritarsi tutto l’appoggio possibile dai tifosi e dall’ambiente. Uno di questi è, innalzato al grado di capitano delper la nuova stagione alle porte. Il Toro argentino è uno deidi Simone Inzaghi e la dirigenza ha in programma ...

... per quanto riguarda la Coppa Italia, erano anche passati in vantaggio salvo poi essere rimontati dall'Inter di Inzaghi; grande protagonista, nella serata dell'Olimpico,. L'argentino ...Che ha indottoa rispondere così, prima della festa dopo i Mondiali, a una domanda sul compagno sotto inchiesta: "Non devo rispondere, oggi dobbiamo solo divertirci". A queste parole ...La dirigenza sportiva del Paris Saint Germain starebbe valutando una possibile offerta per provare a portare in Ligue1 il bomber dell' Inter; per convincere i nerazzurri a cedere il futuro capitano della squadra la società francese starebbe pensando a una proposta di circa 40 milioni di euro in aggiunta al cartellino di ...

Nonostante l'interesse della Premier League, la squadra vice campione della Champions League è sicura di poter trattenere il suo attaccante di punta ...Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter, match amichevole che si giocherà alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria ...