Latina Sfruttamento del lavoro nei campi | conclusione delle indagini preliminari per 16 persone

... Fertilia - Alghero in Sardegna e Parco Nazionale del Circeo (- Sabaudia) nel Lazio, mentre ... aggiustamento glaciale e variazioni delle falde acquifere conseguenti allodelle ...A far slittare a lungo il suo pienoè stato, tuttavia, gli alti costi di lavorazione, ... Dinamiche non nuove in Argentina e in America, incapaci di emanciparsi dal modello ...... Fertilia - Alghero in Sardegna e Parco Nazionale del Circeo (- Sabaudia) nel Lazio, mentre ... aggiustamento glaciale e variazioni delle falde acquifere conseguenti allodelle ...

Dentro lo sfruttamento: un'indagine sui figli dei braccianti a Latina e ... Melting Pot

I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno provveduto alla notifica degli avvisi di conclusione indagini preliminari emessi dalla Procura della ...Sfruttamento del lavoro a Latina, notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 16 persone. Approfittavano delle condizioni di bisogno dei lavoratori per costringerli a lavorare non ...