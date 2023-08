L’Atalanta ufficializza l’acquisto di Scamacca | «per tornare in Italia ha scelto noi»

"All'età di soli 20 anni,'attaccante ha segnato 27 gol in 87 presenze, di cui 10 in Italia perla scorsa stagione - si legge sul sito web del club inglese - Hojlund ha segnato sei gol ......ad un giovane talento del calcio iberico' Il Napoli... 'Simeone in cima alla lista del Siviglia per'attacco' Nuova ... giocherà in Thailandia Acquisti Gollini (, p), Caprile (Bari,......Nassr di Cristiano Ronaldo pesca ancora in Europa e...Nassr di Cristiano Ronaldo pesca ancora in Europa e'... Complicato però convincerea privarsi di uno dei ...

Serie A, l'Atalanta ufficializza il ritorno in Italia di Scamacca – Calcio ... Calcio Casteddu