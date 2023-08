L’Atalanta ridisegna l’attacco | più profondità e cambi per Gasperini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nel giro di un paio di settimaneha rifatto, o meglio, si rifarà il look al: il primo tassello è stato El Bilal Touré, ufficializzato sabato 29 luglio. Una settimana dopo è sbarcato Gianluca Scamacca, che nelle prossime ore verrà annunciato come nuovo giocatore nerazzurro. Poi in settimana verrà definito il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan. Una spesa totale che si aggira intorno ai novanta milioni, tra bonus e diritti di riscatto. Praticamente tutto quello incassato dalle cessioni di Rasmus Højlund e Jéremie Boga, con qualche milioncino avanzato, senza stare a fare inutili conti al centesimo, ben lontani dalla realtà di gestione di una società. Tre colpi, tre innesti di primissimo piano, che Gian Piero Gasprerini si trova a disposizione con giorni d’anticipo rispetto all’inizio del campionato, contrariamente a quanto ...