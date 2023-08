L’Ariano Film Festival premia Ug?ur Gu?nes? | “Grazie per l’amore e l’ospitalità E’ come sentirsi a casa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUg?ur Gu?nes?, l’attore turco celebre in Italia per aver interpretato Yilmaz Akkaya nella fiction ‘Terra amara’, è stato ospite dell’ultima giornata dell’undicesima edizione delInternational. Sul red carpet l’attore è stato accolto da un bagno di folla e daldei fan italiani che gli hanno chiesto un autografo o un selfie. “Non è facile gestire la popolarità anche se sono consapevole che sia parte del mio lavoro. Non mi sono ancora abituato, penso di non gestirla ancora bene”. Gu?nes? ha poi spiegatola serie di Canale 5 “si ispiri a vite reali, parlando di sentimenti, per cui tutti possono rispecchiarcisi” e ha aggiunto di non aver mai immaginato un simile successo. Per lui è la seconda volta in Italia, e dopo aver visitato Roma ed ...