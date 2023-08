La telefonata alla moglie | poi lo sparo | è morto suicida Luca Ruffino | presidente di Visibilia Editore

(Di lunedì 7 agosto 2023) La procura di Milano indaga per il reato di istigazione al suicidio in meritomorte didiche si è ucciso nella notte tra sabato e domenica, sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Un passaggio necessario anche solo per procedere con gli accertamenti, tra cui l’autopsia sul corpo del manager che sarà disposta nelle prossime ore. Storicamente legato all’amministrazione condominiale,, 60 anni, era subentrato nella società di Daniela Santanchè nell’ottobre del 2022, rilevando le quote dell’attuale ministro del Turismo.si sarebbe sparato con un’arma posseduta regolarmente, nella sua abitazione a Milano, affidando a un biglietto i suoi ultimi pensieri. Uno ...

Il giorno successivo, domenica 4/6/23, in mattinata ho assistitocon cui il bomber è stato redarguito dal Napoli a causa del video di cui sopra, visto che la società aveva già un ...Caso Santanchè, suicida il presidente di Visibilia. Lae il colpo di pistolatesta. Giallo sulle reali cause Mentre continuano le polemiche sul caso Santanchè e le sue società arriva una notizia drammatica legata ad una di queste aziende , ...Aveva sostenuto la campagna elettorale di Romano La Russa, oggi assessore regionalesicurezza in Lombardia e fratello di Ignazio . Proprio con lui e con Marco Osnato era stato coinvolto in un'...

Luca Ruffino, l'ultima telefonata alla compagna prima del suicidio: chi era il presidente di Visibilia che riv ilmessaggero.it

Su uno dei bigliettini, Ruffino spiegherebbe inoltre di aver scelto di togliersi la vita nella sua dimora milanese, invece che nella sede dei suoi uffici, per non turbare colleghi e dipendenti.Nessun ...La telefonata alla moglie, poi poche righe scritte in bigliettini per i suoi cari. Il figlio che, preoccupato non avendo notizie, lo cerca a casa e lo trova privo di vita. Resta un mistero - più per i ...