La stanza anti aborto e quel giudizio che pesa sulle donne

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 agosto 2023) Credete che sia facile? Lo chiediamo a voi che leggete, lo chiediamo a voi che, magari, siete proprie delle. Credete che sia così semplice sapere che all’interno del proprio corpo si muove qualcosa, che si sta preparando per creare la vita, e decidere di non andare av? No, non lo è. Non lo è per alcuna donna, non lo è per nessuna di noi: ma l’è un diritto, l’è una scelta. Perché ognuna di noi ha la facoltà di scegliere sul proprio corpo, deve averla. O forse, dovrebbe. Perché ci sono luoghi dove non è così. E no, non bisogna neanche guardare troppo lontano. Perché se già, spesso e (non) volentieri ci si ritrova di fronte a chi fa ostruzionismo, a medici obiettori, a chi crede di sapere cos’è meglio per noi, adesso c’è anche qualcosa di peggio proprio qui, in Italia: la...