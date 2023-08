La sorpresa scioccante durante il primo appuntamento | “Nel bagno ci sono 17 flaconi di bagnoschiuma tutti già iniziati | perché?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sale a casa dell’uomo conosciuto al, entra nele qui la scoperta: nel piano doccia ciben 17dischiuma utilizzati in misura differente. Scioccata dalla circostanza un po’ disorientante, la giovane ha documentato il tutto con un video TikTok che, come era prevedibile, in poco tempo è diventato virale con migliaia di commenti e 10 milioni di visualizzazioni. “appena arrivato a casa sua enel suo… Che c**zo è questo?”, ha chiesto la creator ai suoi follower mostrandoschiuma ordinatamente sistemati su uno sgabello. “Ci17 bottiglie. Sto per fingere un’emergenza famigliare per andare via“, ha aggiunto mostrandosi ...