La sfilata più alta del mondo contro il cambiamento climatico Giulia Ragazzini | influencer da 1milione di followers a Notizie com | “Sarò premiata dal Dalai Lama”

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Sfileròila oltre 6300 metri,dal”, in esclusiva a.com, Miss Earth Italia,da 1 milione diBella, giovane, capace, preparata, ambiziosa. Fino al punto di toccare, quasi, il tetto del. O comunque priva della paura di restare senza fiato ad altissima quota.adquota a.com, foto.comLei è, Miss Earth Italia e sta per partire per l’Himalaya. Motivo della fantastica avventura? Guiderà la ...

... il colore, il classico nero che li rende a tutti gli effetti un pezzo minimale,semplice da portare di quel che si pensi. Per chi avesse ancora qualche remora, il capo diè al momento in ...Numerosi gli spettacoli in programma: lunedì 7 agosto ci sarà ladelle Dame dei 5 Rioni che ... Il 12 e il 13 agosto appuntamento con i due eventiimportanti della tradizione lucerina che ...... verrà portata in passerella la bellezza dei nostri borghi con ladal titolo "Donne Lucane",...delle eccellenze che confermano la lungimiranza e la volontà di proiettare Tursi sempreben ...