La settimana inizia con sole e temperature gradevoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) ANALISI GENERALE Correnti nord-occidentali favoriscono tempo in prevalenza stabile eggiato sulla Lombardia e su Bergamo, a parte il crinale alpino al confine con la Svizzera, dove, per effetto Stau, si manterranno addensamenti nuvolosi insistenti.leggermente al di sotto dei valori medi climatologici di riferimento. Lunedì 7 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo sereno su tutta la regione salvo qualche annuvolamento lungo le Alpi confinali di Val Chiavenna e Alta Valtellina.: Massime in pianura comprese tra 26 e 29 °C. Minime comprese tra 13 e 18 °C. Venti: Deboli nord-occidentali in pianura con residui rinforzi durante la notte sui settori occidentali, moderati sempre nord-occidentali sui rilievi. Martedì 8 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo una ...

