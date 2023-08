La scalata di Taylor Swift | ecco cosa si nasconde dietro gli incassi record

Il documentario della regista Hennaè un ritratto profondamente personale e vulnerabile di ... Una tragedia che potrebbe fermare laverso il successo della protagonista. Ma che offre ...... contro il 25enne californianoFritz a Washington, lì dove 17 anni fa avrrivava in finale: s'... l'anno del trionfo agli US Open e dellaal numero 3 mondiale L'operazione al polso di due ...Lanella Race La costanza potrebbe essere la chiave perFritz per tornare a Torino e tornare alle Finals . Una posizione, ad ora, lo divide dal centrare questo obiettivo. 'Sono nono ...

La scalata di Taylor Swift: ecco cosa si nasconde dietro gli incassi ... ilGiornale.it

È un fenomeno planetario che frantuma record quasi quotidianamente: la 33enne americana Taylor Swift è un'incredibile macchina ... ma c'è anche tanto altro dietro alla scalata a un successo così forte ...Il film americano "An accidental life" ha vinto il Grand Prix des Festivals alla 26/a edizione del Cervino CineMountain, il festival internazionale del cinema di montagna. (ANSA) ...