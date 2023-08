La Sardegna brucia | oltre 40 incendi nell’isola

(Di lunedì 7 agosto 2023) Paura in: sono 42 glisul territorio.600 persone evacuate a Posada nel Nuorese. Il maestrale spinge le fiamme e rende complicate le operazioni dei Vigili del Fuoco.: le fiamme sull’isola Il bollettino della Protezione civile è allarmante. Le condizioni di soccorso sono rese difficili dal maestrale che non da L'articolo proviene da Il Difforme.

La7.it - Il bollettino della Protezione Civile segna un'altra giornata di allerta rossa in. Spinti da un impetuoso vento di maestrale , le decine di roghi attivi, stanno bruciando la parte ...leggi anche Incendio a Roma, a fuoco una discarica abusiva in zona Ponte Mammolo FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incendi, la: centinaia di persone evacuate. ...Dopo la Sicilia è la volta della, ancora una volta la mano dei piromani è più di un sospetto. In Consiglio dei ministri arriva il giro di vite contro chi appicca i roghi. La ...

Brucia la costa nord orientale della Sardegna, 600 persone evacuate - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La Sardegna continua a bruciare e il rogo che da ieri sta dando filo da torcere all'isola minaccia anche le abitazioni dei cittadini di Posada, nel nuorese.Domenica di fuoco in Sardegna. Per dodici incendi sono intervenuti anche i Canadair in arrivo da Trapani e Ciampino ...