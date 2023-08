La Sardegna brucia | devastati 700 ettari 

Leggi su agi

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Sono dolosi gli Incendi che ieri sera hanno devastato circa 700 ettari nel Nuorese e che si sono pericolosamente avvicinati alla periferia di Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, dov'è stato distrutto un campeggio, a causa di un 'salto' del fuoco favorito dal fortissimo maestrale. Non sono stati trovati inneschi, ma Corpo forestale e vigili del fuoco hanno accertato che per i roghi di Posada e Siniscola (Nuoro) le fiamme sono partite da punti diversi, distanti fra loro alcuni chilometri. Ora le areete nel Nuorese sono state messe in sicurezza, stamane anche con lanci dei Canadair, e sorvolate per la perimetrazione della superficie percorsa dal fuoco. Intanto, sono cominciate le indagini del Corpo forestale regionale, affidate ai Nuclei investigativi provinciali di competenza, sotto il coordinamento di quello regionale (Niar). A Quartu l'incendio è stato ...