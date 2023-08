(Di lunedì 7 agosto 2023) «Dopo la mia commemorazione inper le vittime dell’attentato terroristico del 2 agosto non ho in alcun modo rilasciato, né personalmente né per interposta persona, alcuna altra dichiarazione o commento in proposito». Lo afferma in una nota il presidente del, Ignazio La. «Credo, d’altronde, fosserole miesia sul dovere ("doverosamente") del presidente di...

Credo, d'altronde, fosserole mie parole sia sul dovere ("doverosamente") del presidente ... Così il Presidente del Senato Ignazio La. 7 agosto 2023...con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione: ... il - disastro - nucleare - di - chernobyl ASPETTO RISPOSTE CHIARE , ONESTE EDSEMPRE CHE ......la bufera che l'ha coinvolto per la frase di un suo articolo pubblicato da Libero sul caso La... Non si aggiungeranno in questa sede parole a quelle dei giudici, già. Leggi Anche dal ...

La Russa, esaustive le mie parole in Aula al Senato sulla strage di Bologna Gazzetta del Sud

Roma, 7 ago. (askanews) - 'Dopo la mia commemorazione in Aula per le vittime dell'attentato terroristico del 2 agosto non ho in alcun modo ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. «Dopo la mia commemorazione in ...