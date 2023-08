(Di lunedì 7 agosto 2023) Da sempre i monumenti sono stati oggetto di contesa e nego... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...risultato elettorale alle ultime politiche e Forza Italia che segue a. L'ultimo esempio arriva dalla Sogin " società responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e...... ma poi Pogacar ha colmato il distacco con tutto il gruppo a", ha raccontato il campione belga. 'Come squadra siamo stati bravi' Remco Evenepoel ha spiegato che la parte finalecorsa è ...Un finale che è un capolavoro:dopo, pedalata su pedalata, l'azzurro è riuscito a ... A quelli che non tradiscono mai i valori dello sport e la ricercaprestazione. Ultimo giro di ...

La ruota della Cancel Culture La rimozione delle statue è un’arte antica, ma l’iconoclastia di oggi è diversa Il Foglio

È legittimo mettere in discussione monumenti storici, ma è il meccanismo che c'è dietro oggi ad essere sterile: distrugge senza proporre nuovi modelli ...Dall’Istituto poligrafico, in cui figura l’ex sindaco di Lecce, il fittiano Perrone, al Gse, che ha nominato presidente il leghista Arrigoni, passando per l’Acquirente unico dove è spuntato l’ex sotto ...