La risposta di Valentina Ferragni a chi le dà della “nullafacente sorella di…”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Le sorelle, seppur seguitissime, sono spesso anche molto criticate e ricevono commenti durissimi, dal livore oggettivamente ingiustificato, sotto molti dei loro post. Se Chiaraviene spesso insultata per i suoi outfit, laminorericeve invece critiche sul fisico, ma anche sullo stile di vita che, secondo i detrattori, l’influencer si può permettere solo in quanto “di”. Attualmente in vacanza a St. Barths, nei Caraibi,ha risposto in particolare al commento di una utente che, senza mezzi termini, le ha dato, ricordando il suo titolo di studio ma anche il suo impegno professionale. Anch’io ho una laurea e un master e parlo 4 lingue – ha scritto – ho ...

Si attende ladel Sindaco Anastasi. • Pattinaggio: La Polisportiva Saline Trapanesi ... 'Ora è tempo di rifiatare per qualche giorno, commenta soddisfatta la coachIncandela, e ...Ferragni attaccata dagli haters: ecco la sua! In vacanza ai Caraibi,Ferragni è stata duramente attaccata dagli haters per un post pubblicato sui social : nella foto ...Un lungo botta econ un team di giornalisti della rivista spagnola ricevuto nella sala ...Alazraki di Televisa che gli chiese dei casi Zanchetta e McCarrick, Nicole Winfield di ...

'Nullafacente'. La risposta di Valentina Ferragni | RDD News – Roba da Donne

Valentina Ferragni è stata duramente attaccata dagli hater mentre era in vacanza. Vediamo insieme come ha risposto l'influencer!Valentina Vignali, la tappa in Sicilia ci regala degli scatti mozzafiato: per un abito così il porto d'armi dovrebbe essere obbligatorio.