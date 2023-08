La Juventus rimpiangerà Cuadrado? La verità

(Di lunedì 7 agosto 2023), nelle prime uscite con la, sta mostrando il suo valore; cerchiamo di capire se potrà essere un rimpianto per i bianconeri. La scorsa stagione è stata decisamente negativa per la; i bianconeri hanno faticato sia in campionato sia nelle coppe e anche le prestazioni di alcuni giocatori non sono state all’altezza del loro valore. Tra questi troviamo anche; l’esterno ha avuto diversi alti e bassi non riuscendo ad imporsi secondo le sue straordinarie qualità.può essere il grande rimpianto della(Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Parliamo, infatti, di un giocatore abilissimo nell’uno contro uno, in grado di saltare costantemente l’uomo andando a creare la superiorità numerica a favore della propria squadra. ...

Lasarebbe una beffa, o forse no. Lo sapremo fra un anno, resta che 12 milioni di ingaggio ... Onana (e Handanovic), più quelli utili come D'Ambrosio e quelli che forse nessuno(...E i tifosi della, naturalmente, si godono il loro centrocampista, da tempo il più in ... Ma c'è anche chi non loin caso di saluto, come Vittorio: "Tornerà Rovella e forse arriverà ...Lasarebbe una beffa, o forse no. Lo sapremo fra un anno, resta che 12 milioni di ingaggio ... Onana (e Handanovic), più quelli utili come D'Ambrosio e quelli che forse nessuno(...