La guerra di cui nessuno parla | pomodoro italiano doc contro il resto del mondo che bluffa e sfrutta

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’allarme viene dalla Coldiretti, la principale associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura nazionale: a causa del caldo estremo nelle nostre campagne siamo all’emergenza produttiva, con vistosi crolli nella produzione di frutta, verdura, latte e miele. Fino a questo momento, l’effetto combinato delle alluvioni e del caldo estremo ha ridotto del 70% la produzione di miele, del 60% quella di ciliegie, del 10% quella di grano e del 10% la produzione di latte. Ma gli effetti potrebbero essere anche peggiori verso la fine dell’estate, dato che il caldo anomalo sta ostacolando anche le operazioni agronomiche e di raccolta, sospese nelle ore più afose per tutelare la salute delle persone. Coldiretti ha rimarcato una situazione particolarmente grave per le api, che non riescono a uscire dalle arnie per raccogliere nettare e polline, e per le mucche, dove il consumo ...

... traCina, India, Stati Uniti e Paesi europei, ma non la Russia. " Diplomatici e consiglieri ...pianificato di istituire gruppi di lavoro per affrontare problemi specifici sollevati dalla. La ...... nel dibattito "Dall'orrore dellaalla resistenza per la vita", convocato per la situazione di emergenza inversano i territori dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, ho esposto,......una piattaforma universale preliminare per uscire dalla". "I contorni sono delineati in modo abbastanza consensuale. Senza eccezioni, tutti i partecipanti aderiscono alla posizione secondo...

Media russi, Erdogan proporrà a Putin il cessate il fuoco. Drone abbattuto a 200 km da Mosca - Mosca: ultimatum insensati non portano soluzione conflitto - Mosca: ultimatum insensati non portano soluzione conflitto RaiNews

Ci sono almeno 2 motivi che fanno temere il peggio all'Europa: il suo Pil può crollare di circa il 4% nei prossimi anni per effetto un doppio colpo alla crescita.Dopo ora di lotte alle gang di una New York del futuro con gli storici fratelli Billy e Jimmy Lee siamo pronti alla recensione del nuovo Double Dragon.