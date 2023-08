La Ddr non esiste più | ma i suoi ex abitanti hanno più passato che futuro

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Fürstenburg è un villaggio medievale di strade acciottolate e case a graticcio sulle rive del fiume Oder. Sulle rovine di un ponte fatto saltare in aria dalla Wehrmacht nel 1945 i pochi adolescenti si arrampicano per una vista oltre il confine con la Polonia. Questo angolo d’Europa altrimenti insignificante, tuttavia, occupa un posto affascinante nella storia del XX secolo”. Così racconta il Telegraph. “Qui fu dichiarata la ‘prima città socialista in territorio tedesco’. Campi e foreste furono ripuliti per farne grandi viali, teatri e scuole, murales e monumenti alle glorie del comunismo, il tutto costruito attorno a una serie di grandi complessi residenziali. Il leader della Ddr Walter Ulbricht parlò alla cerimonia di apertura in cima a un palco adornato con promesse di ‘acciaio, pane e pace’. Il piano era stato di intitolare la città a Karl Marx, il ‘figlio più grande del popolo ...