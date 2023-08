La bosniaca regina dei furti | a soli 32 anni come ci sta fregando sempre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Copione di una storia già vista. Letteralmente, al cinema. In quel vecchio film del 1963 con Sophia Loren e Aldo Giuffè, “Ieri oggi domani”, in cui la furba Adelina, per evitare il carcere, si faceva mettere incinta dal marito. Una, due, tre volte. Dieci: sono quelle della cittadinadi 32che, ieri, a Monza, ha evitato (di nuovo) le manette. Con la stessa identica scusa di Adelina-Loren, cioè col pancione in bella vista. L'ennesimo. L'ennesima gravidanza “salva arresto”. L'hanno beccata, sì, gli agenti della polizia brianzola: l'hanno rintracciata, era assieme al suo compagno, in un albergo della città, giovedì notte, l'hanno fermata e l'hanno anche identificata. Però dopo non hanno potuto fare niente se non spegnere le sirene, tornare in commissariato e avvisare l'autorità giudiziaria che sarebbe stato necessario disporre un nuovo ...