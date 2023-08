La battaglia ucraina per salvare la vita ai soldati e ai civili feriti | e poi ridargliene un’altra

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) In una guerra ci si focalizza sul numero dei caduti, ma c’è un dato altrettanto importante. Quello dei. Impedire che passino dalla seconda categoria alla prima,la loro– negli «stabilization point» a ridosso del fronte e poi negli ospedali – fa parte dello sforzo titanico degli ucraini. C’è un terzo tempo: rimettere inelle condizioni di combattere e, un giorno, di vivere un’esistenza normale. Una statistica delle più dolorose, tanto per la nazione in armi quanto per iinermi, riguarda le amputazioni. Si calcola che dai venti ai cinquantamila ucraini abbiano perso una parte del corpo dall’inizio dell’invasione. Una cifra così alta, specialmente tra i cittadini a causa del terrorismo della Federazione, non si vedeva dal Primo conflitto mondiale, come ha raccontato il ...