Kiev | ' nessun compromesso su tregua | Mosca si ritiri'

(Di lunedì 7 agosto 2023) "L'unica 'base per i negoziati' è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni dicome 'cessate il fuoco immediati' e 'negoziati qui e ora' che diano ...

Media russi, Erdogan proporrà a Putin il cessate il fuoco. Drone abbattuto a 200 km da Mosca - La Russia sostiene di essere avanzata di 3 km in 3 giorni nel nordest dell'Ucraina sul fronte di Kupiansk - La Russia sostiene di essere avanzata di 3 km in 3 giorni RaiNews

