Kate Middleton e William | la suite “segreta” da 3 300 sterline

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il Principee i figli George, Charlotte e Louis hanno preso una pausa dagli impegni reali per le vacanze estive. Mentre si conoscono le destinazioni per il loro agosto, non tutti sanno che quando gli capiterà di partire o di atterrare all’aeroporto di Heathrow avranno a disposizione dei benefici eccezionali. In passato la chiacchieratissima famiglia è stata avvistata fuori dalla sfarzosaWindsor di Heathrow, il loro salotto segreto in aeroporto. Nessun oggetto di lusso viene tralasciato, poiché i visitatori ricevono un trattamento da VIP nella, completa di quasi 100 persone che si prendono cura di tutti, dai capi di Stato alle celebrità di primo piano, come riporta la rivista OK! Tutti i segreti dalladie ...