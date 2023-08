(Di lunedì 7 agosto 2023) Gli inquirenti che indagano asulladiAlvarez pensano che chi l’ha rapita abbia organizzato tutto nei minimi dettagli. Premeditando il piano per evitare di essere scoperto. Ma gli investigatori pensano anche che idella bambina nascondano qualcosa. Perché hanno effettuato “indagini parallele” rispetto a quelle della procura. E perché Miguel Angel Chicclo Romero, il padre, ha preso contatti con le comunità peruviane e romene appena uscito dal carcere. Arrivando a un blitz in un campo rom della periferia per cercarla. Intanto secondo alcuni testimoni la madre Kathrina Alvarez era nel gruppo del raid contro gli occupanti che non volevano pagare. Per la rissa è stato arrestato lo zio Argenis. Che era deputato alla custodia della bambina il giorno della. ...

Kataleya scomparsa a Firenze, i sospetti sui genitori e la paura dell'omicidio Open

La bimba scomparsa dal 10 giugno. «Sono passati ormai due mesi dalla sua scomparsa e stare così, senza sapere nulla, mi fa stare male» ...dalla nostra inviata FIRENZE Come può una bambina di 5 anni scomparire nel nulla, in pieno giorno, da uno stabile abitato in quel momento da oltre 132 persone, senza che nessuno se ...