Kata rapita a Firenze | uomo precipita dall' ex hotel mentre cerca di sfuggire da un' aggressione - VIDEO choc

"Sono una madre, certe cose le sento: lei è viva, lo so, me lo dice il cuore. Non faccio altro che pensare alla miada quando mi sveglio a quando mi addormento. Chi l'haHo dei sospetti, forse si tratta di una ritorsione, ma non contro di me né contro suo padre", sono le parole di Katherine Alvarez ......inquirenti che indagano a Firenze sulla scomparsa di Kataleya Alvarez pensano che chi l'ha... quello da dove è sparita lo scorso 9 giugno la piccola, cercando di sfuggire a un gruppo di ...... si tratta di perquisizioni a soggetti non indagati e ritenute necessarie per trovare elementi utili a rintracciaree chi l'haall'Astor. I decreti firmati dai pm Christine von Borries e ...

Kata rapita «per le faide tra gli occupanti dell'Astor». Arrestato lo zio per il racket delle stanze e un tent ilmattino.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Bimba scomparsa a Firenze, la mamma di Kata: “Sento che è viva, ho alcuni sospetti” ...dalla nostra inviata FIRENZE Come può una bambina di 5 anni scomparire nel nulla, in pieno giorno, da uno stabile abitato in quel momento da oltre 132 persone, senza che nessuno se ...