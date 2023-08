Juventus | ‘tampering’ per Lukaku | “contatti a marzo” e regole violate?

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023)e Inter. Un triangolo estivo davvero particolare e ricco di colpi di scena. ‘Big Rom’ sembrava destinato a un ritorno in nerazzurro, all’apparenza sua ferrea volontà e suo grande amore. In realtà il belga aveva altri piani e altre trattative aperte su più tavoli. Mentre Chelsea e Inter si sforzavano a far quadrare conti e interessi da ambo le parti, trovando finalmente l’accordo,e il suo agente scomparivano. Il motivo? L’interesse dellasul calciatore. “Mai, mai, mai, mai, mai” alla Juve, aveva dichiarato il belga giurando fedeltà all’Inter. È andata diversamente. L’Inter ha tagliato i ponti, lacerca di piazzare Vlahovic (magari al Chelsea, ma anche il Bayern Monaco ha mostrato interesse) prima di andare all in sul belga....