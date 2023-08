Juventus | il punto sul mercato | acquisti | cessioni | obiettivi e probabile formazione

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Laproseguirà sotto la guida di Massimiliano Allegri, blindato sia dal contratto (oneroso) in essere sia dalla dirigenza torinese, che non ha mai messo in discussione la sua figura. Un po’ diverso il discorso per i tifosi, che auspicavano un cambio tecnico alla luce delle deludenti prestazioni della passata stagione. Secondo gli addetti ai lavori e coloro che conoscono le statistiche e il mondo dei pronostici e delle quote sulle squadre della Serie A non è irrealistico ipotizzare un nuovo ciclo in casa bianconera. In questa sessione di calcio, infatti, è in corso un vero e proprio restyling per la Vecchia Signora, con diverse uscite illustri, alcune delle quali inaspettate. Sicuramente tra questi rientra il capitano di lungo corso, Bonucci. Che tra il tecnico livornese e il centrale azzurro non scorresse buon sangue era noto, è però ...