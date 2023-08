Juve-Lukaku | contatti a marzo? Gazzetta | “Inter pronta a tutelarsi | ma i bianconeri smentiscono”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) La telenovela di mercato legata a Romelusi arricchisce di un giallo in più. Come scritto dal Corriere della Sera, i primitra lantus e l’avvocato del belga, Ledure risalirebbero addirittura a, quando il giocatore era ancora tesserato per l’. E pochi giorni dopo la finale persa in Champions League col Manchester City, sarebbe arrivata una prima stretta di mano. Come spiega ladello Sport, l’si dice irritata e sarebbenelle sedi opportune, puntando sul fatto che la normativa Fifa vieta icon dei giocatori tesserati per un’altra squadra (elo era con i nerazzurri fino al 30 giugno 2023). Lantus però ...