Juve-Chelsea | si riduce la distanza per Vlahovic E Lukaku attende ancora il via libera

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un passo l'ha fatto la, un passo l'ha fatto il. I due club non sonoabbastanza vicini da poter pensare che la doppia...

QUI BIG ROM - Lasi è avvicinata alpiù di quanto non abbia fatto ilnei confronti della. Ma ora si aspetta un ulteriore passo dei Blues, ben più deciso di quello avvenuto ...I bianconeri hanno fatto sapere per vie ufficiose di averlo contattato esclusivamente a luglio, dopo il ritorno al. Leo Messi sconvolto da se stesso: un gol su punizione da fantascienza - ...Continuano le trattative trasenza Vlahovic e Lukaku: la decisione spetta a Pochettino, che deve dare il suo benestare Fabrizio Romano fa il punto sullo scambio trache coinvolge Vlahovic e Lukaku. ...

Juve-Chelsea, si riduce la distanza per Vlahovic. E Lukaku aspetta ancora il via libera Calciomercato.com

“Lukaku, la Juve insiste”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Ora è pressing sul Chelsea: sale l'offerta al Chelsea". Di spalla il Torino: "Vlasic al Filadelfia e in Coppa!". In ...Continuano le trattative tra Juve e Chelsea senza Vlahovic e Lukaku: la decisione spetta a Pochettino, che deve dare il suo benestare Fabrizio Romano fa il punto sullo scambio tra Juve e Chelsea che c ...