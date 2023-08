Juve-Chelsea | l’affare Lukaku può essere sbloccato dal Bayern | torna di moda Vlahovic | Primapagina

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-06 23:30:00 Fermi tutti! Comodi, con i pop corn in mano. L’intrigopuò riservare ancora delle sorprese, non solo altre puntate della telenovela. Con una nuova possibile soluzione, che andrebbe comunque bene allae tutto sommato pure al: se il sondaggio per il prestito effettuato a più riprese dal Real Madrid non ha scaldato il cuore della dirigenza bianconera, il possibile ritorno di fiamma delMonaco invece potrebbe invece diventare decisivo. Riflessioni in corso anche in tal senso dalle parti di Monaco di Baviera, dove si rischia dire indietro di un paio di mesi, a quandoera un’opzione concreta stanti le difficoltà per arrivare ad Harry Kane (oltre che a Randal Kolo-Muani). Poi ilha ...

Con una nuova possibile soluzione, che andrebbe comunque bene allae tutto sommato pure al: se il sondaggio per il prestito effettuato a più riprese dal Real Madrid non ha scaldato il ...Da quanto filtra, il serbo vorrebbe restare a Torino, ma non si opporrebbe ad una cessione al. Ma nelle ultime ore i bianconeri sarebbero molto interessati a Goretzka , centrocampista del ......ha poi parlato dell'eventuale scambio di mercato colche vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic: " Scambio Lukaku - Vlahovic Non lo farei , il serbo e Chiesa sono intoccabili, fossi la...

Lukaku-Vlahovic, piccoli passi avanti: il punto sullo scambio, Juve e Chelsea tornano al lavoro ilBianconero

Sacrificio illustre in casa Juventus per arrivare all’ex Inter Romelu Lukaku: ecco il punto della situazione per Repubblica ...Secondo Bariggia in settimana la Juventus ed il Chelsea potrebbero accelerare per la trattativa che coinvolgerebbe Lukaku e Vlahovic ...