(Di lunedì 7 agosto 2023) Non è più tempo di tecnica alla. A dir la verità lo è stato raramente nella sua storia. L'ultima volta quando in mezzo al campo illuminava la scena tale Andrea Pirlo e al suo fi anco alzava il ...

Non è più tempo di tecnica alla. A dir la verità lo è stato raramente nella sua storia. L'ultima volta quando in mezzo al campo illuminava la scena tale Andrea Pirlo e al suo fi anco alzava il livello Paul Pogba, quello vero. ...Ma nelle ultime ore i bianconeri sarebbero molto interessati a Goretzka , centrocampista del Bayern Monaco, dove non godrebbe più di un ruolo centraleche è stato ingaggiato Laimer . La ..." LaVediamo quello che farà sul mercato , non avrà le coppe e potrà dedicarsi solo al campionato. Se rimane come èè competitiva, sicuramente qualcosa deve migliorare " queste le parole ...

Juve, adesso Allegri usa la forza Corriere dello Sport

Non è più tempo di tecnica alla Juve. A dir la verità lo è stato raramente nella sua storia. L’ultima volta quando in mezzo al campo illuminava la scena tale Andrea Pirlo e al suo fi anco alzava il li ...Michele Criscitiello su Sportitalia.com: Se volete saperla tutta Gabriele Gravina è una persona che io stimo. Da Presidente di Lega Pro avevo condiviso molte sue scelte.