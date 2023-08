Jovanotti riceve la visita di Gianni Morandi | “Voleva vedermi altrimenti non partiva tranquillo”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da pocorientrato in Italia,ha ricevuto unaspeciale nel centro di Forlì dove ha iniziato la fisioterapia. Il cantante è infatti stato raggiunto dall’amico, che prima di ripartire con le date del tour estivosincerarsi di come stesse il collega. Così Lorenzo sui social postando alcuni scatti che li ritraggono insieme scrive: “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, @official ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite).mi ha detto che domattina parte per le date al sud esennò non ...

Jovanotti si è rotto femore e clavicola ed è stata necessaria l'operazione, come gli ha consigliato al telefono anche il suo medico di fiducia, raggiunto telefonicamente subito dopo l'incidente ...L'annuncio è arrivato dal suo profilo Tiktok: Jovanotti è pronto per la riabilitazione. Dopo l'incidente di qualche settimana fa, il cantante è tornato in Italia ...