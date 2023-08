Joao Felix sul mercato | arriva la chiamata di un allenatore

L'Arabia Saudita bussa anche alla porta dell'Atletico Madrid per il portoghese, reduce dall'esperienza in prestito col Chelsea L'Arabia Saudita bussa anche alla porta dell'Atletico Madrid per il portoghese, reduce dall'esperienza in prestito col Chelsea. ...Commenta per primo Possibile approdo in Arabia Saudita anche per, attaccante rientrato all'Atletico Madrid dal prestito al Chelsea ma che sembra non avere un posto nella rosa dei Colchoneros . L'Al Hilal sta preparando un'offerta, sottolinea O Jogo.Commenta per primo Diego Simeone non ha offerto neanche un minuto adurante tutte le amichevoli estive dell'Atletico Madrid. Per questo motivo, per il portoghese potrebbe profilarsi l'addio. Una delle opzioni papabili, secondo As, è il ritorno al Benfica.

Joao Felix verso l’Arabia Saudita: l’Al Hilal ci prova Calcio News 24

Il club saudita sta provando a convincere il portoghese ad accettare la proposta: il tecnico Jorge Jesus lo chiama, offerta di prestito oneroso.L’ Al Hilal continua a monitorare il mercato europeo. E adesso nel mirino c’è Joao Felix. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari ed Alfredo Pedullà per Sportitalia, il club saudita, dopo aver p ...