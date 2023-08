Jeep | ti bastano 500 euro e diventa come l’icona del cinema | farai invidia a tutti

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 agosto 2023)lancia un modello che con solo 500riesce a catapultarti in un vero e proprio iconico film. Il design di questa nuova macchina farà impazzire letteralmente. Dopo le ultime due edizioni speciali diWrangler, High Tide eBeach, il marchio automobilistico, famoso soprattutto per i suoi amatissimi fuori strada, ha voluto riprendere una storica collaborazione con una delle saghetografiche più iconiche che il brand abbia avuto. Nel 1993, infatti,è apparsa nei film della seguitissima saga “Jurassic Park” che ha reso i fuoristrada iconici, motivo per il quale la casa automobilistica conserva con affetto questa collaborazione avuta. Grazie a Jurassic Park, infatti, molti dei giovani innamorati di quel film hanno sviluppato una passione, ...