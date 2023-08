Italrugby | bollettino medico | trauma alla spalla per Menoncello | lesione per Riccioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lo staffdell’Italia maschile di rugby ha diramato ildopo la sfida delle Summer Series contro l’Irlanda, andata in scena sabato 5 agosto a Dublino.di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro per Marco, che ha lasciato il campo al 10° minuto. Stephen Varney, sostituito all’intervallo, ha invece riportato uncontusivospsinistra. Entrambi saranno rivalutati nei prossimi giorni così da stabilire con maggiore accuratezza i tempi di recupero. Infine, Tommasoha riportato unindiretto della spsinistra. Uscito in lacrime al minuto 75, l’azzurro si sottoporrà ad esami approfonditi nei prossimi giorni così da ...