Italia-Serbia in tv | programma | orario e diretta Torneo Acropolis 2023 di basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida per ildi. Nuovo appuntamento per la Nazionale guidata da coach Pozzecco, nel percorso che porterà ai Mondiali dimaschile in scena tra il 25 agosto e il 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Si tratta della terza amichevole per gli Azzurri, dopo la vittoria della TrentinoCup, ottenuta superando prima la Turchia all’overtime e poi dominando la Cina in finale. Nel mentre, il roster dei giocatori a disposizione del ct è sceso a 14, con il taglio di Riccardo Visconti. Ora, la sfida contro Nikola Jokic e compagni, con l’ultimo precedente risalente agli ...