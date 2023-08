(Di lunedì 7 agosto 2023) L’Italcontinua la sua preparazione in vista del Mondialein quel di Atene (Grecia), dove mercoledì 9 Agosto alle 18:45 orana scenderà in campo contro laper il Torneo dell’Acropolis. Si tratta di un testimportante per gli Azzurri, per verificare la propria condizione contro una Nazionale di alto livello. A 24 ore di distanza Nicolò Melli e compagni affronteranno i padroni di casa della Grecia del CT Dimitris Itoudis, prima di rientrare inper sfidare domenica sera la compagine di Porto Rico a Ravenna. La rappresentativa del Belpaese arriva nella città ateniese dopo due successi in altrettante partite disputate a Trento per la TrentinoCup, sconfiggendo nell’ordine la Turchia (90-89 dopo un ...

Al contrario, nelle commissioni Mitrokhin e Telekomsi è vista clamorosamente la cifra ... Questo, a mio giudizio, sarebbe il caso della commissione chiesta da Fratelli d': le parole di ...... 25 - 16) Ore 15.00 " Pool A (HUN) " Egitto - Cile 3 - 0 (25 - 15, 25 - 19, 25 - 21) Ore 15.05 " Pool C (HUN) "- Canada 3 - 0 (25 - 12, 25 - 14, 25 - 19) Ore 18.00 " Pool D (CRO) "- ...Sarà poi la volta, dal 16 al 19 novembre, di Wine Vision by Open Balkan a Belgrado, in, dove ...2024 di Vinitaly realizzata in collaborazione con Ice Agenzia e con il Sistema(Ambasciate, ...

Italia-Serbia, amichevole basket 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Le azzurre si impongono sul Portogallo per 75-64 e concludono la rassegna continentale in Lituania al quinto posto ...Dopo la Trentino Cup, Azzurri attesi in Grecia da due test di livello contro i padroni di casa ellenici e la Serbia ...