(Di lunedì 7 agosto 2023) A 24 ore di distanza dalla prima partita contro la Serbia (inmercoledì 9 Agosto alle 18:45 orana) l’Italtorna in campo sempre ad Atene () per affrontare giovedì 10 Agosto lanel Torneo dell’Acropolis. Gli Azzurri cercano di mettere ulteriore benzina nel motore in questa fase di preparazione al Mondialeche scatterà tra poche settimane in Asia –inserita nel gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Il CT Gianmarco Pozzecco ha a disposizione ancora quattordici giocatori, da cui dovrà tagliare gli ultimi due per definire il roster che disputerà la rassegna iridata. Coach Itoudis spera di poter contare per la rassegna iridata su una delle sue stelle ovvero Giannis Antetokoumpo: l’ala dei ...

Nei primi otto mesi del 2021, solo in, sono arrivate 30.332 persone (causa anche la ...Frontex nella copertura delle violazioni dei diritti umani durante i respingimenti nel Mar Egeo tra...Dopo la Trentino Cup, Azzurri attesi inda due test di livello contro i padroni di casa ellenici e la ...... successo per Olanda e Svezia nella Coppa del Mondo femminile, tre partite di CoppaIl ...e York United mentre in Costa Rica successo casalingo di AD Santos e Liberia rispettivamente sue ...

Italia-Grecia, amichevole basket 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Per i visitatori che arrivano in Italia dai Paesi del Nord Europa si può programmare una stagione che comprenda anche i mesi invernali. Come avveniva ai tempi del Grand Tour ...Dopo la Trentino Cup, Azzurri attesi in Grecia da due test di livello contro i padroni di casa ellenici e la Serbia ...