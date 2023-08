IT | Innovaway prossimo fornitore di software HCL per la PA

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il Gruppo, operatore leader nel settore della digital transformation, sarà ildelle tecnologie HCL per la PA, in virtù dell’aggiudicazione definitiva non efficace del lotto 9 relativo alla gara Consip per l’affidamento della fornitura multibrand alle pubbliche amministrazioni di prodotti, manutenzione e servizi connessi (ed. 6). Il Gruppo, presieduto dal Ceo Antonio Giacomini, rafforza così la sua posizione nel mercato dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai servizi IT per la PA. “Riteniamo che le soluzioni presenti all’interno del catalogodi HCLsiano di assoluto rilievo per le Pubbliche amministrazioni, in quanto consentono di automatizzare, ottimizzare e gestire processi, sistemi e applicazioni”, ha ...