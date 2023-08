(Di lunedì 7 agosto 2023) Al Gruppo presieduto da Antonio Giacomini un lotto della gara Consip da 30 milioni di euro. “Essere ildelle licenzeHCL per la Pubblica Amministrazione rappresenta un importante tassello nel nostro percorso di crescita”. Il Gruppo, operatore leader nel settore della digital transformation, sarà ildelle tecnologie HCL per la PA, in virtù dell’aggiudicazione definitiva non

Il Gruppo, operatore leader nel settore della digital transformation, sarà ilfornitore delle tecnologie HCL per la PA , in virtù dell'aggiudicazione definitiva non efficace del lotto ...... presieduta da Antonio Giacomini, Ceo diSpa: nasce Its Campania, nuova scuola di alta ... I corsi Il primo corso, per la formazione di Web & Mobile Specialist, partirà il15 novembre ...Pronta a partire già dalautunno la sfida dell' Its Campania , la scuola di alta specializzazione tecnologica aperta ... presieduta da Antonio Giacomini , Ceo diSpa. Si punta ...

IT, Innovaway prossimo fornitore di software HCL per la PA - Ildenaro.it Il Denaro

Il Gruppo Innovaway, operatore leader nel settore della digital transformation, sarà il prossimo fornitore delle tecnologie HCL per la PA, in virtù dell’aggiudicazione definitiva non efficace del ...Ict, al via la sfida dell’Its Campania: in campo la Fondazione “Campania Hitech & Communication”, presieduta da Antonio Giacomini ...